Париж, 31 августа, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Александр Яремчук 31 августа на Паралимпиаде в Париже выиграл финальный забег в беге на 1500 м среди спортсменов с низким ростом, протезом верхней или нижней конечности.

paralymp.ru Александр Яремчук

Результат победителя — 3 минуты 50,24 секунды.

На счету российских спортсменов к настоящему времени — 13 медалей Паралимпиады: две золотые, пять серебряных и шесть бронзовых. В неофициальном командном зачёте лидируют сборные Китая, Великобритании и Бразилии, на счету которых — 26, 15 и 14 медалей соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 30 августа пловец Андрей Калина первым из российских спортсменов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх. Калина принимал участие в заплыве на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и показал результат 1 минута 09,02 секунды.

Ранее власти Франции отказались выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх. Российский паралимпийский комитет отметил, что решение французских властей является недопустимым. Москва рассматривает отказ в выдаче виз как ещё один шаг к политизации спорта, подчёркивалось в сообщении.

Ранее предполагалось, что в Паралимпийских играх будут принимать участие 90 российских спортсменов. Паралимпийцам из России разрешено соревноваться только в так называемом нейтральном статусе (без национальной символики).

В августе власти Франции отказались выдать визы российским журналистам, которые должны были освещать Паралимпийские игры. Аналогичное решение принималось и перед началом Олимпиады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает отказ в аккредитации журналистов как проявление дискриминационной и русофобской политики.

Паралимпиада открылась 28 августа. Состязания продлятся до 8 сентября.