Москва, 31 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы отправил директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову под домашний арест до 21 сентября, говорится 31 августа в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

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Суд установил на период прохождения домашнего ареста определённые запреты и ограничения.

Попова обвиняется в получении взятки и организации незаконной миграции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912570" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Директору Центра международного сотрудничества избрана мера пресечения в столичном суде

По данным «Известий», Попова приглашала в Россию по учебной визе иностранных граждан, которые не планировали учиться, и продавала им студенческие визы за 80 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в июне одного из доцентов Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова (МГМСУ) задержали в рамках дела о взяточничестве. По версии следствия, он брал взятки от студентов. Ранее источник в правоохранительных органах информировал о следственных действиях в вузе из-за вероятной покупки экзаменов.

6 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках, отметил глава СК РФ на оперативном совещании.