Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади, пишут СМИ
The Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак
Лондон, 31 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак. Об этом сообщает британская газета The Times.
Авторы материала пояснили, что орловский рысак является любимой породой Ким Чен Ына. Они утверждают, что российский лидер дарит своему коллеге из Северной Кореи лошадей уже не в первый раз, например в 2022 году в Пхеньян привезли 30 животных.
Как указано в публикации, в этом году в качестве подарка передано 19 жеребцов и пять кобыл. Скакунов перевозили через узкую сухопутную границу с Приморским краем.
Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Во время визита лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и Aurus. Лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов. Помимо этого, лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак породы пхунсан. Её вывели в северном регионе КНДР Пхунсан от волков.
Как уточнил Песков, Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. По словам представителя Кремля, подарок российский лидер принял с признательностью.