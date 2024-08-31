Лондон, 31 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак. Об этом сообщает британская газета The Times.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Авторы материала пояснили, что орловский рысак является любимой породой Ким Чен Ына. Они утверждают, что российский лидер дарит своему коллеге из Северной Кореи лошадей уже не в первый раз, например в 2022 году в Пхеньян привезли 30 животных.

Как указано в публикации, в этом году в качестве подарка передано 19 жеребцов и пять кобыл. Скакунов перевозили через узкую сухопутную границу с Приморским краем.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Во время визита лидеры двух стран обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и Aurus. Лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов. Помимо этого, лидер КНДР подарил российскому президенту пару охотничьих собак породы пхунсан. Её вывели в северном регионе КНДР Пхунсан от волков.

Как уточнил Песков, Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки. По словам представителя Кремля, подарок российский лидер принял с признательностью.