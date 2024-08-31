Москва, 31 августа, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве, говорится 31 августа в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что движение по внешней стороне третьего транспортного кольца затруднено, заняты две полосы из трёх.

Как передавало ИА Регнум, ранее начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции столичного ГУ МВД России Анастасия Иванова сообщила, что в Москве на 67% увеличилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях детей.