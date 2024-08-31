В Москве отказавшийся платить пассажир избил до крови водителя такси
Москва, 31 августа, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В Москве пассажир отказался платить за проезд в такси и ударил в лицо водителя, в результате чего автомобиль протаранил соседнюю машину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Как видно на кадрах с видеорегистратора, по прибытии на место назначения пассажир отказался платить за проезд по непонятным причинам и начал вести себя агрессивно, оскорбляя водителя. После этого пассажир вышел из машины и попытался пнуть водителя через боковое окно, а затем ударил кулаком в челюсть таксисту. От удара у водителя началось сильное кровотечение. Потеряв ориентацию, таксист протаранил соседнюю машину.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть видео за рулём. По словам пострадавшей, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет права делать ему замечания, и высадил посреди оживлённой трассы.