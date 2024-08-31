Москва, 31 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Экипаж пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, сообщили в оперативных службах.

Известия/Александр Полегенько

«После вылета с площадки вулкана Вачкажец и до момента, когда вертолёт перестал выходить на связь, от экипажа сообщений о неполадках не поступило», — приводит сообщения оперативной службы ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что вертолёт забрал туристов с площадки вулкана Вачкажец и почти сразу после вылета пропал с радаров.

Как передавало ИА Регнум, в Елизовском районе Камчатского края пропал вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», который должен был доставить пассажиров из района вулкана Вачкажец на аэродром в селе Николаевка. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В Росавиации уточнили, что в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолёта не вышел на связь. МЧС направило вертолёт на поиски пропавшего воздушного судна.