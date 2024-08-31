Елизово, Камчатский край, 31 августа, 2024, 10:26 — ИА Регнум. МЧС направит вертолёт на поиски пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8, сообщает 31 августа пресс-центр ведомства.

Известия/Александр Полегенько

«В готовности к вылету ведомственный вертолёт Ми-8 со спасателями на борту», — говорится в сообщении.

На поиски отправлена наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Елизовском районе Камчатского края пропал вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», который должен был доставить пассажиров из района вулкана Вачкажец на аэродром в селе Николаевка. На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В Росавиации уточнили, что в назначенное время, около 07:15 мск, экипаж вертолёта не вышел на связь.