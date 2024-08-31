Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» перестал выходить на связь в районе вулкана Вачкажец на Камчатке, на борту находятся 22 человека, сообщили в пресс-службе Росавиации.

РИА Новости/Илья Наймушин

По предварительным данным, на борту находятся три члена экипажа и 19 пассажиров.

«Воздушное судно совершало перелёт с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). Но в назначенное время, около 07:15 МСК, экипаж вертолёта не вышел на связь», — сказал представитель Росавиации Артём Кореняко.

Кореняко добавил, что на поиски пропавшего воздушного судна уже вылетел другой вертолёт Ми-8.

Как передавало ИА Регнум, легкомоторный самолёт, пропавший в Приморском крае, обнаружен разбитым, пассажир и пилот погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По предварительным данным, связь с воздушным судном пропала днём 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморья.

Ранее вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС пропал с радаров в Карелии. На борту находились три члена экипажа — капитан, второй пилот и борт-инженер. У судна не срабатывал аварийный маяк, информировали поисковики. Обломки хвостовой части вертолёта и большая прорубь найдены спустя несколько часов на самом озере в районе села Деревянное.