Москва, 31 августа, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с Днём независимости республики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Киргизской Республики — Дня независимости», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что Киргизия добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

Глава российского государства также отметил союзнические отношения между Москвой и Бишкеком.

«Российско-киргизские отношения основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества. Наши государства эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — подчеркнул Путин.

Российский лидер пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики — счастья и процветания.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Путин провёл двустороннюю встречу с Жапаровым в Казани. Глава государства отметил высокий уровень двусторонних экономических отношений. Как уточнил президент, Россия остаётся одним из основных торгово-экономических партнёров Киргизии. По словам Путина, 35% прямых инвестиций из России пришли в киргизскую экономику.

6 декабря 2023 года Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с 55-летием и отметил его личный вклад в развитие отношений Москвы и Бишкека. Российский лидер подчеркнул, что своей деятельностью на посту главы государства Жапаров снискал высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет. Он отметил, что личный вклад политика в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства между Россией и Киргизией, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС трудно переоценить.