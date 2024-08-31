Москва, 31 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. На западе Москвы загорелось административное здание, сообщает 31 августа пресс-центр столичного главка МЧС.

Иван Шилов ИА Регнум

Пожар вспыхнул в строении 9 дома 20 по Бережковской набережной, сообщение о нём поступило в 06:49 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение на втором этаже трёхэтажного здания и приступили к тушению.

«Сведений о пострадавших не поступало», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа на юго-западе Москвы вспыхнул пожар в торговом центре «Рио» на Большой Черёмушкинской улице. Кадры с места ЧП появились в Сети. Возгорание полностью ликвидировали, о пострадавших не сообщалось. Причиной пожара стало короткое замыкание.