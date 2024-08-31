Москва, 31 августа, 2024, 08:26 — ИА Регнум. В России с июня по август силовики накрыли порядка 300 незаконных оружейников в 51 регионе, изъято 586 единиц огнестрельного оружия и свыше 467 кг взрывчатки, сообщили в ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пресечена преступная деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к незаконному обороту оружия, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате из незаконного оборота изъято 586 единиц огнестрельного оружия, в том числе пулем`ты, автоматы, пистолеты, гранатом`ты, огнем`ты, мины и гранаты, более 467 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 96 электродетонаторов, свыше 153 тыс. патронов различного калибра.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912535" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ накрыла 288 незаконных оружейников в 51 регионе России

Силовики прекратили деятельность 92 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе (ДНР) схрон с вооружением и секретной документацией минобороны Украины. В нём были украинский гранатомёт «Форт-600» и девять гранат к нему, а также девять осколочных гранатомётных выстрелов (ВОГ) производства Польши, 11 ручных гранат и патроны к стрелковому оружию. Бойцы украинской армии оставили его во время окружения Мариуполя российскими военными.

ФСБ 5 июля сообщила об обнаружении в Володарском районе ДНР заминированного тайника с оружием, заготовленного украинскими диверсантами ещё в 2022 году. В нём находились гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат и 11 запалов к ним, тротиловая шашка и 300 патронов к стрелковому оружию, которые изъяли и уничтожили на специальном полигоне.