Москва, 31 августа, 2024, 08:25 — ИА Регнум. Более 400 иностранцев из недружественных государств, разделяющих российские духовные и культурные ценности, получили убежище в России после соответствующего запроса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

В ведомстве подчеркнули, что активно работают с иностранцами, которые попросили о защите. Уточняется, что большинство получивших убежище прибыли из Германии, стран Прибалтики и Канады.

«В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам», — сказали в пресс-центре.

В конце 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что за девять месяцев 111 граждан ФРГ и 84 гражданина Литвы, Латвии и Эстонии попросили о временном убежище в России из-за угроз, связанных с поддержкой политики Москвы. Она отметила, что показатели выросли по сравнению с 2022 годом.

Как сообщало ИА Регнум, в августе убежище в России получила американская семья с тремя детьми, долгое время жившая в Нью-Йорке. В апреле Россия приняла под защиту немецкую журналистку RT, соавтора книги «Честный Донбасс» Дагмар Хенн, которая опасалась за свою жизнь в Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 22 августа, что в странах НАТО тысячи людей обращаются в российские посольства за получением вида на жительство, так как на Западе идёт разрушение традиционных ценностей.