Москва, 31 августа, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейна Хамидова так же, как и он, живёт в России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Сестра террориста Манижа вместе с мужем уже три года работает в России.

«Как она вышла замуж, пришла в наш дом, её брата Хусейна мы видели редко. Он давно в России вместе с родителями», — рассказал родственник мужа Манижи «РИА Новости».

Сестра Хусейна Хамидова прописана в доме её мужа — дом они купили недалеко от Душанбе, но живут и работают в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями 12 лет назад. У него есть российское гражданство.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. Террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе. По делу арестовали 12 человек: четверым предъявили обвинения по статье о совершении теракта, остальным — по статье о пособничестве.

Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след.

23 августа пять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября.