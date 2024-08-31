Лос-Анджелес, США, 31 августа, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Врач популярного американского актёра Мэттью Перри признал вину по одному пункту обвинения в деле о смерти пациента. Об этом сообщил ABC.

Сериал «Друзья»

Обвиняемый Марк Чавес признал себя виновным в сговоре с целью распространения наркотиков, в том числе и актёру Перри по поддельным рецептам.

Его могут отправить в тюрьму не менее чем на десять лет.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Лос-Анджелеса 15 августа заявила, что пяти фигурантам, в том числе двум врачам, а также наркодилерам предъявлены обвинения в связи со смертельной передозировкой у американского актёра Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Ранее они были задержаны, трое из них признали себя виновными в торговле наркотиками.

В числе обвиняемых и «кетаминовая королева Лос-Анджелеса» Джасвин Сангха, которая содержала притон.

Установлено, что врачи были изначальными поставщиками кетамина для Перри, однако в какой-то момент он стал слишком дорогим и актёр начал искать другие источники. В числе дилеров оказалась Сангха.

После смерти в октябре 2023 года Мэттью Перри было возбуждено уголовное дело.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет, его тело нашли в его доме в джакузи. Предварительной причиной смерти Перри была названа сердечная недостаточность.

Позднее было установлено, что причиной смерти Перри стало сильное воздействие кетамина. При этом эксперты подчеркнули, что произошедшее стало следствием несчастного случая.