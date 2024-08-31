Москва, 31 августа, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Следователи в рамках дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак возбудили ещё одно уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ.

sledcom.ru Задержание террористов

Расследование было завершено, всем фигурантам предъявили окончательные обвинения. В частности, трём вменяют создание террористической организации и участия в ней.

В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88», которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Большая часть из них — несовершеннолетние.

У участников террористической группировки изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года ФСБ информировала о предотвращении готовившегося покушения на Симоньян и Собчак. Украинские спецслужбы пообещали исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство. На допросе они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

3 июля в уголовном деле о подготовке покушения появились три новых фигуранта, в их числе оказался ученик восьмого класса. Троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и школьника— задержали по делу о хулиганстве 7 мая. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

24 августа обвиняемым в подготовке покушений провели очную ставку. В тот же день Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела.