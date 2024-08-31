Москва, 31 августа, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Россия делает всё для того, чтобы у украинских боевиков не было возможности атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Dmitriy 92 Курская АЭС

По его словам, у России давно нет иллюзий о том, что Украина из своих глубинных соображений не пойдёт на это преступление, если у неё будет такая возможность.

«Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества», — сказал Мирошник в интервью «РИА Новости».

По мнению дипломата, киевский режим существует лишь в формате войны, а всякие Зеленские, Ермаки и Кулебы не смогут существовать в мирном формате, их утилизируют по окончании конфликта теми или иными руками либо способами.

Как сообщало ИА Регнум, Украина сознательно атаковала Курскую атомную электростанцию, планируя в дальнейшем её захват. Этому способствовала занятая Западом беспринципная «страусиная позиция» по игнорированию атак Киева Запорожской АЭС. Подобная показная дикость некомфортна даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которые с 2014 года выдали киевским нацистам карт-бланш на любые преступления, заявил 28 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, где расположен объект. В целях обеспечения дополнительных мер безопасности приняли решение ограничить въезд в город, уточнил 28 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси 27 августа посетил Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.