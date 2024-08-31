Россия делает всё для недопущения атаки ВСУ на Курскую АЭС — Мирошник
Мирошник: Россия делает всё, чтобы не позволить ВСУ ударить по Курской АЭС
Москва, 31 августа, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Россия делает всё для того, чтобы у украинских боевиков не было возможности атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, у России давно нет иллюзий о том, что Украина из своих глубинных соображений не пойдёт на это преступление, если у неё будет такая возможность.
«Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества», — сказал Мирошник в интервью «РИА Новости».
По мнению дипломата, киевский режим существует лишь в формате войны, а всякие Зеленские, Ермаки и Кулебы не смогут существовать в мирном формате, их утилизируют по окончании конфликта теми или иными руками либо способами.
Как сообщало ИА Регнум, Украина сознательно атаковала Курскую атомную электростанцию, планируя в дальнейшем её захват. Этому способствовала занятая Западом беспринципная «страусиная позиция» по игнорированию атак Киева Запорожской АЭС. Подобная показная дикость некомфортна даже для Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которые с 2014 года выдали киевским нацистам карт-бланш на любые преступления, заявил 28 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, где расположен объект. В целях обеспечения дополнительных мер безопасности приняли решение ограничить въезд в город, уточнил 28 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси 27 августа посетил Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.