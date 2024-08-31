Москва, 31 августа, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Новые фигуранты и свидетели могут появиться в уголовное деле о поставках некачественных бронежилетов для российских военнослужащих. Об этом говорится в материалах следствия.

yagnob.ru Бронежилет

Согласно документам, не всех свидетелей и членов организованной группы установили и допросили, передаёт «РИА Новости».

Известно, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ потратили полученные в рамках госконтракта деньги на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на версию следствия, соглашение заключили 10 ноября 2022 года. Оно предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции. Выяснилось, что средства индивидуальной защиты не соответствуют требованиям контракта. В результате выделенные на закупку некачественного товара деньги следователи признали похищенными.

Гендиректора ООО «ГК «Пикет» Андрея Есипова, финансового директора Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко обвинили в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ). В начале апреля Басманный суд Москвы заключил их под стражу.

В мае у обвиняемых арестовали счета, земельные участки в Подмосковье и бизнес-центр в Москве. Компания ООО «ГК «Пикет» получила от Минобороны 2 млрд рублей, вырученных от поставок некачественных средств индивидуальной защиты военнослужащих.