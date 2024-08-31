Москва, 31 августа, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подвергаются шантажу со стороны Украины. Угрозами убийством родных и близких их склоняют к совершению терактов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Дипломат в интервью «РИА Новости» отметил, что гражданская война на Украине разделила множество семей. Киевский режим совершенно не брезгует тем, чтобы прийти в семью и сказать, что ваши близкие работают, например, на Запорожской АЭС. Таких людей вычисляют, чтобы оказывать на них давление или провоцировать на совершение теракта, передачу какой-либо информации в интересах Украины, добавил Мирошник.

С целью потери интереса со стороны шантажистов люди покидали должности или уходили с предприятий, чтобы не иметь возможности совершить навязываемые преступления. При этом Киев интересует не только ЗАЭС, она далеко не единственная, заключил посол.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после осмотра Курской АЭС пообещал встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской АЭС.

Вечером 11 августа ВСУ нанесли очередной удар по Запорожской АЭС. В этот раз им удалось нанести станции существенный ущерб — после попадания беспилотника загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). Через несколько часов она выгорела изнутри. Обстрел ЗАЭС украинскими дронами является актом ядерного терроризма, который показал суть режима Зеленского, подстрекаемого Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.