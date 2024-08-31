Москва, 31 августа, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию с родителями более десяти лет назад.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По словам родственника Хамидова, его дяди, обвиняемый в теракте племянник с родителями уехал в Россию 12 лет назад.

«Они там обжились, получили российское гражданство», — пояснил «РИА Новости» дядя террориста.

При этом он уточнил, что все эти годы Хусейна не видел, ничего о нём сказать не может.

Как сообщало ИА Регнум, фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев, объявленный ранее в розыск, мог получить гражданство России. В МВД Таджикистана заявили, что Солиев не прописан ни в одном из четырёх районов города Душанбе, поэтому он мог оформить российское гражданство.

29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения пятерым фигурантам, чьи имена ранее не раскрывались. Ими оказались Гадоев Шахромджон, Исмаилов Зубайдулло, Солиев Мустаким, Солиев Умеджон и Хамидов Хусейн.

Изначально они были задержаны и арестованы в апреле в Дагестане. Потом их этапировали в Москву.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершён 22 марта. Четверо боевиков ворвались в здание и открыли огонь из автоматов. Погибли 145 человек. После этого террористы попытались сбежать на Украину, но были задержаны на границе. По делу арестовали 12 человек: четверым предъявили обвинения по статье о совершении теракта, остальным по статье о пособничестве в совершении атаки.

Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след. 23 августа пять фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление срока ареста до 22 ноября.