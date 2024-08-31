Штат Пенсильвания, США, 31 августа, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Выстраивание хороших отношений с Россией является правильным и умным подходом. Об этом 30 августа заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Это умно», — сказал он на митинге перед сторонниками в Пенсильвании.

По мнению Трампа, действующий глава Белого дома Джо Байден растерял остатки разума. Раньше у него был очень низкий коэффициент интеллекта, «а теперь, скорее всего, нулевой», отметил экс-президент США.

Как сообщало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис не способны урегулировать конфликт на Украине, считает активист антивоенной организации Chicago Area Peace Action Шон Рэйнольдс. Он убеждён в завершении украинского кризиса победой России. Активист отметил, что конфликт на Украине более выгоден Соединённым Штатам, воспользовавшимся ситуацией с целью ослабить Россию.

США в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности, с одной стороны, протягивают руку, а с другой — «держат кинжал за спиной», предупредил 23 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По мнению дипломата, США необходимо прекратить свою враждебную политику, отменить все антироссийские санкции.