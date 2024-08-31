Казань, 31 августа, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Набирающая в СМИ обороты история с американским гражданством у двоих детей судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова, может получить завершение. По заверениям самого Юсупова, семья не скрывала наличие гражданства США у сына и дочери. Об этом судья рассказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

(сс) cytis Паспорт гражданина США

По словам Ризвана Юсупова, гражданство США у своих детей он считает законным — все процедуры были соблюдены, посольство уведомлено.

Судья пояснил, что дети родились в роддоме Нью-Йорка, об этом есть Свидетельства о рождении. Документы были переведены на русский язык, на них стоит апостиль, они были предоставлены в посольство.

«Если вы откроете закон о гражданстве, то поймёте, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США», — подчеркнул Юсупов.

Известно, что сын судьи проживает в Татарстане, а дочь — в Нидерландах.

Ревзан Юсупов в судебной системе с 1991 года. Президент РФ Владимир Путин назначил Юсупова председателем Верховного суда Татарстана 4 января 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении супруги судьи Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза Юсуповых возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США.

Юсуповы утверждали, что их дети якобы появились на свет во время домашних родов в Казани.

20 февраля в Екатеринбурге арестовали жительницу Лос-Анджелеса, у которой было гражданство России и США. По словам представителей Центра общественных связей ФСБ, с начала проведения спецоперации она собирала деньги на помощь ВСУ. На эти средства для ВСУ приобретались предметы тактической медицины, а также экипировка, средства поражения и боеприпасы.