Вашингтон, 31 августа, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Спустя семь лет американская позиция по перспективе возврата захваченной у России дипломатической собственности не изменилась. Чиновники по-прежнему отказывают на многочисленные требования предоставить доступ хотя бы для оценки состояния изъятых объектов недвижимости, заявил 31 августа посол РФ в США Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

«Мы постоянно и на всех уровнях ставим вопрос о возвращении нашей дипсобственности в контактах с представителями Белого дома и Госдепартамента… В ходе встреч местные чиновники не скрывают, что обсуждать эту тему не собираются. За прошедшие семь лет мы не услышали ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание вопиющего поведения Вашингтона. Расплывчатые ссылки на некие подозрения в шпионаже не дают основания нарушать принцип неприкосновенности собственности, предусмотренный как международным правом, так и американским законодательством», — добавил дипломат.

Очевидно, что США пытаются таким образом свести счёты, желая насолить и отомстить России. Если американской администрации не нравится чья-то внешняя политика, жди повсеместных ударов с полным пренебрежением к собственным постулатам и юридическим нормам. Антонов призвал США одуматься.

Россия будет добиваться восстановления своих прав на пользование и распоряжение своей дипсобственностью. Америка имеет самую большую сеть дипломатического присутствия в мире. Созданный прецедент разрушает правила цивилизованного общения на межгосударственном уровне и неизбежно аукнется США, предупредил посол РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в 2017 году США захватили российские дипломатические дачи якобы из-за вмешательства РФ в американские выборы президента. В СМИ распространили материалы о том, что дипдачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк якобы были задействованы для установки оборудования для слежки РФ за ФБР.

Россия считает незаконным изъятие своей дипломатической собственности в США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.