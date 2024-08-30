Москва, 31 августа, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Средний бал Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в Московский государственный университет (МГУ) на бюджетную основу достиг 86,10 балла. Об этом 30 августа сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Главное здание МГУ

По словам ректора, в вузе в этом году средний балл несколько выше, чем в 2023-м.

«У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий средний балл ЕГЭ», — пояснил Виктор Садовничий.

Так, в 2023 году средний балл ЕГЭ для бесплатного поступления в университет на бюджет составил 84,94, годом ранее — 86,38 балла.

Как сообщало ИА Регнум, не менее 44 контрольных измерительных материалов ЕГЭ утекло в интернет в 2024 году, следует из материалов Рособрнадзора.

За использование шпаргалок, телефонов и другие нарушения с государственного экзамена было удалено 896 человек.

17 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в целом 73% из тех, кто сдавал ЕГЭ в дополнительные дни, повысили свой результат. Баллы 9% участников не изменились. Почти 55 тыс. пересдававших ранее не преодолели минимальный порог по экзамену. Для почти 26 тыс. человек пересдача стала успешной.

Рособрнадзор не поддержал идею о возможности круглогодично пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в специализированных центрах, сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.