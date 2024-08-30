Варшава, 30 августа, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Киевский режим не даёт согласие на эксгумацию останков жертв Волынской резни, при этом разрешает эксгумацию солдат вермахта. Об этом заявил директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий агентству PAP.

Иван Шилов ИА REGNUM

Навроцкий отметил, что с 2020 года по вопросам эксгумации поляков было направлено девять запросов, ни одного ответа получено не было.

Но в это же время Украина дала согласие на эксгумацию 74 солдат вермахта, ликвидированных в ходе Великой Отечественной войны.

«Поведение Украины и жесты, с которыми мы сталкиваемся и которые ни к чему не приводят, отсутствие согласия на захоронение жертв Волынского геноцида — это проблема, которая не может быть переложена на текущую, даже трагическую и драматическую ситуацию», — заявил Навроцкий.

Директор IPN добавил, что не может понять, почему Киев не даёт разрешение «на эксгумацию польских мирных жертв в 1,3 тыс. мест, где находятся останки польских детей, женщин и стариков», тем самым не выражает «добрую волю украинской стороны».

Мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на Волыни украинские власти ввели в 2017 году в ответ на демонтаж памятника УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в польских Грушовичах.

Как сообщало ИА Регнум, Киев должен урегулировать вопросы, связанные с Волынской резнёй, чтобы Польша согласилась на вступление Украины в Европейский союз, заявил журналистам 30 августа польский премьер-министр Дональд Туск.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит одобрение Варшавы на присоединение к ЕС, пока не позволит эксгумировать останки жертв Волынской резни. Премьер поддержал позицию военного министра.

В феврале 1943 года националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда отряды УПА атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, её жертвами стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом.