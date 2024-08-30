Лондон, 30 августа, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Британец Януш Рац стал первым в мире пациентом, которому ввели немецкую вакцину против рака лёгкого. Ему 67 лет, у него диагностировали онкологию 4-й стадии. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал KP.RU о революционном прививочном препарате, который эффективен даже на поздней стадии онкологии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Иммунолог считает, что разработанная вакцина способна продлить жизнь пациентам даже с последней стадией рака.

«Главным выигрышем может быть эффективная борьба с метастазами, предотвращение рецидивов, а значит, значительное продление жизни пациентам с тяжелыми стадиями рака», — пояснил Николай Крючков.

Иммунолог отметил, что мРКН-вакцина проходит первичную ступень клинических исследований в семи странах. Полноценно оценить эффективность специалисты, медики, а также пациенты смогут на следующих этапах испытания.

Янушу Рац в течение 30 минут ввели шесть инъекций. Уколы делали через каждые пять минут. До этого он прошёл химиотерапию и облучение.

Потом его будут колоть каждую неделю на протяжении 45 дней. Затем препарат будут вводить через три недели в течение года. Но уже после первых уколов Рацу врачи сказали, что «опухоль уменьшается быстрее, чем ожидалось».

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