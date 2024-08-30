Самара, 30 августа, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Самарские специалисты разработали двигатели нового типа, за счёт которых обновится парк стратегической авиации. Об этом 30 августа сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе осмотра предприятий оборонно-промышленного комплекса в Самарской области.

ИА REGNUM Антон Алиханов

«Посмотрел несколько закрытых тематик с коллегами, которые они завершили не так давно, в части разработки новых типов двигателей. Стратегическая авиация должна будет существенно обновиться, создаются новые машины, новые типы двигателей, которые разработаны здесь, в Самаре. Они будут вставать на боевые дежурства на самолёты, которые будут поставляться в наши вооружённые силы», — сказал глава Минпромторга.

Алиханов на примере «ОДК-Кузнецов» отметил, что промышленные производства работают не на полную мощность. На новые или модернизированные цеха приходится не более 35% цехов, в связи с этим необходимы разработки и соответствующая загрузка мощностей. Данный вопрос прорабатывается с «Роскосмосом» и Министерством обороны, добавил Алиханов.

Как сообщало ИА Регнум, на военно-техническом форуме «Армия-2024» были подписаны контракты с предприятиями ОПК почти на 500 млрд рублей. В результате исполнения контрактов Вооружённые силы России получат более 500 единиц основных образцов вооружения и техники, а также порядка 1 млн средств поражения различного калибра.

В условиях проведения спецоперации к российскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств стран со всего мира, заявил Антон Алиханов. По его словам, в России выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности, это позволяет предприятиям оперативно и эффективно реагировать на все потребности фронта.