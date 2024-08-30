Челябинск, 30 августа, 2024, 20:48 — ИА Регнум. В Челябинске на реке Миасс появился умный плавающий фонтан. Интерактивный комплекс открыли президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это уже 30-й фонтан, который Сбер подарил российским городам и белорусскому Минску.

Пресс-служба Сбера Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан

Высокотехнологичный фонтанный комплекс размещён на понтонах в акватории реки. Он достигает размеров 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Фонтан выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров и позволяет создавать широкий спектр водных и световых шоу, транслируя видеоконтент на водную гладь. Размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.

«Я шесть-семь лет назад был здесь, и сегодня я не узнаю Челябинск — он стал значительно краше и привлекательнее. У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы», — сказал Герман Греф. Он добавил, что Сбер уже начал большое количество проектов, в том числе открытие «Школы 21» и фонтана.

«Мы хотим, чтобы происходили изменения к лучшему, мы делаем все для этого. Действительно, за последние годы наш город стал краше, обновляются и строятся дороги, благоустраиваются скверы, парки и набережные», — отметил губернатор Челябинской области. По его словам, фонтан станет не просто украшением города, но и будет нести образовательную функцию.

Фонтан установлен на набережной, где особенно любят проводить время жители города. «Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан», — поделился житель города Олег Кузнецов. «Теперь прогулки с семьёй станут ещё приятнее», — сказал он. «Набережная — это душа Челябинска», — добавила Юлия Марченко. «Я очень рада, что именно в этом месте появился такой замечательный фонтан. Он делает Челябинск ещё более уютным и гостеприимным», — прокомментировала она.

Пресс-служба Сбера Сбер подарил челябинцам умный светомузыкальный фонтан

Фонтан в Челябинске стал 30-м интерактивным водным комплексом, которые Сбер подарил разным городам. Первый был открыт в Саратове. С тех пор фонтаны Сбера появились в Петергофе, Ярославле, на курорте «Мрия» в Крыму, в Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Судаке, Липецке, Благовещенске, Дербенте, Екатеринбурге, Орле, Смоленске, Пскове и на территории мастерской управления «Сенеж».