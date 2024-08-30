Москва, 30 августа, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступной во всех кассах метро Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Станислав Красильников/ ТАСС

Глава города уточнил, что на данный момент оплата через СБП доступна также в 1,7 тыс. автоматов по продаже билетов московского метрополитена.

«В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платёжный терминал. Для оплаты в автомате — выбрать соответствующий способ в меню», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Кроме того, СБП начала полноценно работать на всех турникетах метро МЦК, валидаторах наземного и речного транспорта.

Помимо этого, Собянин рассказал о запуске первого в стране беспилотного трамвая. Первичный этап испытаний завершён с успехом, теперь такой трамвай сможет выйти на маршрут с пассажирами, отметил мэр. Для дополнительной подстраховки в кабине будет находиться машинист, сообщил Собянин.

Также в Московском метрополитене открыты две цифровые станции — на «Марьиной Роще» БКЛ и в терминале №1 МГВ Нижегородская, рассказал глава города. На них размещены элементы навигации, где в течение минуты загружается цифровой контент с актуальной информацией об изменениях в работе транспорта, пояснил он.

Ранее ИА Регнум передавало, что оплата поездки в метро, на МЦК, в наземном и речном транспорте QR-кодом через СБП позволяет возвращать 15 рублей кешбэком с каждой поездки.