Москва, 30 августа, 2024, 20:04 — ИА Регнум. На западе Москвы открылся районный центр «Место встречи Солнцево», передаёт АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу девелопера.

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Центр был создан на базе одноимённого кинотеатра.

«Это 20-й введённый в эксплуатацию объект в рамках масштабной программы реконструкции более 30 московских кинотеатров», — говорится в сообщении.

Пресс-служба компании напомнила, что бывший советский кинотеатр «Солнцево» был открыт в 1973 году под названием «Юность». В 1984 он был переименован в «Солнцево», когда одноимённый город вошёл в состав Москвы. Кинотеатр стал культурным центром местного значения. Помимо кинопоказов, в фойе проводились викторины и конкурсы, а на площади возле кинотеатра проходили праздничные концерты.

Однако со временем здание и его техническое оснащение устарели и потребовали обновления, отметила пресс-служба. Теперь общая площадь обновлённого районного центра составляет 7,25 тыс. кв. метров, помещения расположены на трёх надземных и одном подземном этажах. Кинотеатр «Солнцево» сохранил своё историческое название. Оригинальную вывеску специалисты восстановили с помощью технологии 3D-сканирования и воспроизвели в современных материалах.

Пресс-служба добавила, что центр стал призван стать новой площадкой для идей и решений местных жителей, а также социокультурным пространством.