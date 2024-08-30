Москва, 30 августа, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы арестовал топ-менеджеров выполнявшей оборонный заказ компании Игоря Миронова и Олега Иванова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Су

«Суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемым в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного контракта», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток (до 28 октября 2024 года).

Оба фигуранта обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, 6 августа председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках, отметил глава СК РФ на оперативном совещании.

За первые шесть месяцев 2024 года ведомство направило в суды на 14% больше уголовных дел о коррупции, чем за аналогичный период прошлого года. В основном это дела о взяточничестве. Увеличилось количество уголовных дел, возбуждённых против лиц с особым правовым статусом, сообщило ведомство.

Весной и летом 2024 года СК РФ возбудил ряд уголовных дел о взятках, фигурантами которых являются связанные с Минобороны и ОПК лица. В получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

26 июля суд арестовал экс-заместителя Минобороны генерала Дмитрия Булгакова, в уголовном деле которого фигурируют «Грязинский пищевой комбинат» и АО «Военторг».

5 августа СК возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» (ст. 201.1 УК РФ) в связи с поставками некачественных деталей для военно-транспортных самолётов.

6 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего-начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика.

29 августа задержали бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину. По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.