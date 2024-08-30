Лондон, 30 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Есть основания полагать, что посольство Украины в Лондоне вербует наёмников для участия в конфликте против России. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне.

Командование ОС ВСУ

Представители посольства пояснили, что украинские дипмиссии за рубежом активно принимают участие в рекрутировании наёмников для участия в боевых действиях против России, в том числе в так называемый интернациональный «добровольческий» легион.

«Есть основания полагать, что в эту деятельность после начала СВО вовлечено и посольство Украины в Великобритании», — передаёт слова представителей российской дипмиссии «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, более 4 тыс. наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) удалось идентифицировать по тщательно собранным данным. По словам посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, в отношении некоторых уже завершены заочные расследования.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что иностранные наёмники ВСУ, в том числе американцы, активно участвуют в нападении на Курскую область. Они готовы прикрываться детьми и ведут себя как террористы, добавила она.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские военные нанесли удар по лагерю иностранных наёмников в зоне проведения спецоперации.

Ранее ВС России обнаружили и уничтожили польских наёмников, входивших в диверсионно-разведывательную группу ВСУ, когда те пытались высадиться на Кинбурнскую косу.