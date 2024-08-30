Лондон, 30 августа, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Въезд в Россию для британской журналистки газеты The Times Кэтрин Филп будет закрыт после незаконного посещения Суджи в Курской области, сказано в заявлении российского посольства в Великобритании.

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«Сегодня в некогда уважаемой «Таймс» опубликован репортаж «корреспондентки» Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима», — сказано в заявлении диппредставительства.

В посольстве отметили, что Филп прибыла в Суджу благодаря помощи украинских военных, тем самым грубо нарушив правила работы иностранных журналистов на территории России. Диппредставительство также подчеркнуло, что пособничество журналистки боевикам, восхваляющим украинских коллаборантов и нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, останется пятном на репутации газеты и лично Филп.

«Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — говорится в заключении заявления.

Как передавало ИА Регнум, журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно проникла в Курскую область и 30 августа выпустила материал по итогам поездки. Фотографии к статье сделал фотограф Иан Уиттакер.

Как следует из статьи газеты, Филп побывала в Судже и её окрестностях. Журналистка видела, как украинские военные, стараясь дискредитировать российскую армию, демонстрируют местным жителям видеоматериалы.

Кроме того, курское приграничье незаконно посетили журналисты британского издания The Sun, в том числе редактор по военной тематике Джером Старки. Он сфотографировался возле разрушенного памятника Ленину на площади в Судже.

Ранее Курскую область незаконно посетили сотрудники итальянской гостелерадиокомпании Rai, немецкой медиакомпании Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television, американских изданий Washington Post и Daily Beast.

После этого ФСБ возбудила уголовные дела в отношении иностранных журналистов, которые незаконно пересекли российскую границу и вели видеосъёмку в курском приграничье. Под следствие, в частности, попали американский журналист Ник Пейтон Уолш и его итальянские коллеги Симони Трайни и Стефани Баттистини.