Москва, 30 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Социальные учреждения в Москве за полгода получили 63 объекта недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Столица регулярно выделяет недвижимость для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и других», — сказал Ефимов.

Сообщается, что суммарно площадь всех помещений и зданий составила более 190,9 тыс. кв. метров. Благодаря переходу недвижимости в оперативное управление помещения оснащаются необходимым оборудованием, специалисты проводят в них ремонтные работы и оказывают различные услуги для населения.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что к этому моменту здания для работы социальных организаций передали во всех административных округах Москвы. Среди них встречаются как отдельно стоящие здания, так и помещения в уже жилых домах.

К примеру, две столичные школы получили здания в Коммунарке, комнаты в Строгине направили центру московского долголетия. Зачастую такие помещения расположены в ТиНАО. На данный момент там находится 10 объектов недвижимости общей площадью более 79 тыс. кв. метров. По словам директора департамента городского имущества, все они предоставлены для образовательных организаций.