Брюссель, 30 августа, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Общая военная помощь Евросоюза Украине достигла отметки в 43,5 млрд евро, заявил 30 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Пресс-конференция Борреля состоялась после заседания совета министров обороны стран-членов ЕС. Накануне, 29 августа, аналогичную встречу провели главы МИД.

«Общая военная помощь (Украине. — Прим. ред.) теперь превышает 43 млрд евро. Это 43,5 млрд евро», — сказал Боррель.

С учётом «гражданской» помощи объём поддержки киевского режима составляет около 100 млрд евро, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. В августе 1,4 млрд евро были выделены на военные поставки Украине. Это незаконное действие, и для ЕС оно будет иметь юридические последствия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для ВС РФ.

Боррель, чьи полномочия заканчиваются в октябре 2024 года, ранее в августе сделал целую серию острых антироссийских заявлений. В частности, он заявил, что следует снять любые ограничения на удары западным оружием по территории РФ, и вместе с тем сказал, что никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией.