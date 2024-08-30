Челябинск, 30 августа, 2024, 18:40 — ИА Регнум. В Челябинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий Сбера. Участники «Школы 21» могут получить востребованную ИТ-профессию бесплатно. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер.

Пресс-служба Сбера В Челябинске открылся кампус «Школы 21» Сбера

На церемонии открытия гости с помощью искусственного интеллекта совершили «путешествие во времени» и увидели, как промышленные и цифровые меняли и продолжают менять город и регион. Кульминацией «путешествия» стало знакомство с Челябинском будущего, который будут строить в том числе и участники «Школы 21».

«Ребята, которые приходят в «Школу 21», — люди, которые поверили в себя и резко изменили свои жизненные треки», — сказал Герман Греф. «Участники «Школы 21» очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют», — подчеркнул он.

Сбер реализует образовательный проект в Челябинске по поручению президента Российской Федерации в партнерстве с правительством Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом.

«У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль. Мы — крупный агропромышленный регион», — отметил губернатор Челябинской области. По его словам, «Школа 21» позволит воспитать людей с цифровыми компетенциями, которые помогут региону развиваться. «Очень важно, чтобы ребята, которые здесь растут, видели будущее и возможности в Челябинской области. «Школа 21» — это проект про будущее», — сказал губернатор.

«Создаваемый в Челябинске кампус «Школы 21» действительно формирует все условия и уникальную среду, которая позволяет воспитывать будущих лидеров ИТ-отрасли», — отметил ректор Южно-Уральского государственного университета. Он подчеркнул, что для региона это особенно важно, так как промышленность проходит через цифровизацию.

Пресс-служба Сбера В Челябинске открылся кампус «Школы 21» Сбера

В первый отборочный «бассейн», который стартовал 26 августа, уже погрузились 185 человек. Средний возраст участников — 24 года. Самому старшему — 55 лет. 38% участников — девушки. Каждый второй никогда не пробовал программировать до поступления в «Школу 21». Среди тех, кто подал заявку на обучение, есть учителя биологии и химии, строители, экономисты, пекари и представители других профессий. Большинство участников — из Челябинска и Челябинской области. Попробовать свои силы также приехали ребята из Свердловской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и других городов России.