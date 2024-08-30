Киев, 30 августа, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Командование украинских воздушных вооружённых сил пыталось скрыть информацию о сбитии F-16 в результате собственной ошибки. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Yorick Jansens/Global Look Press

Безуглая указала на то, что командование Воздушных сил ВСУ не выступило с официальным опровержением о том, что F-16 был сбит в результате ошибки украинской системой ПВО.

«Я бы рада была услышать опровержение и даже извинилась, но… Это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО», — написала Безуглая в своём Telegram-канале.

В официальных докладах ВСУ отметили, что пилот якобы не справился с управлением. По утверждению Марьяны Безуглой, ЗРК поразил истребитель 26 августа во время массированного удара ВС РФ. По словам депутата, украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке. Она также добавила, что произошедшее попытались скрыть и иностранные источники.

В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил судом Безуглой за её пост о том, что самолёт ВСУ F-16 был сбит украинской системой ПВО Patriot.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба генерального штаба ВСУ 29 августа сообщила, что во время боевых действий ВСУ потеряли первый истребитель F-16. По словам представителей ведомства, воздушные суда применили во время отражений ракетного удара со стороны российских военнослужащих. В ходе операции связь с одним из пилотов потеряли, позднее выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Washington Post 30 августа сообщило, что крушение истребителя F-16 Воздушных сил Украины и потеря его пилота Алексея Меся является серьёзным ударом для Киева. В материале уточняется, что погибший Месь был одним из шести украинских пилотов, которых обучали управлять истребителями данной модели.

В свою очередь доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с ИА Регнум заявил, что потеря Украиной истребителя F-16 стала очередной неудачей для США. Глазунов подчеркнул, что американские самолёты ещё не приступили к выполнению боевых задач, но уже несут потери.