Казань, 30 августа, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов заявил, что не скрывал наличия гражданства США у его детей. Об этом он сообщил в беседе с ИА Регнум.

Mohammed Talatene/dpa/Globallookpress

По словам Юсупова, он уведомлял посольство о наличии у детей иностранного подданства.

«Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймёте, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США», — пояснил он.

Судья Верховного суда Татарстана объяснил, что его дети родились в Нью-Йорке и имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык. Кроме того, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Американское гражданство также оказалось у дочери Юсупова Наили, которая сейчас живёт в Нидерландах.