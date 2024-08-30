Москва, 30 августа, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет», который будет обслуживать маршрут ВСМ Москва — Петербург, показали на выставке в российской столице.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сообщается, что данный макет был выполнен в натуральную величину и установлен на манежной площади в центре города. В рамках выставки также прошло подписание договоров на поставку 41 поезда для ВСМ Москва — Петербург.

Снаружи вагон окрашен в белый, серый и светло-серый тона, сбоку изображён контур птицы. Интерьер внутри салона выполнен в бежевом цвете, в салоне размещены кресла в различных компоновках.

Посетить вагон и составить собственное представление о том, какими будут российские высокоскоростные поезда, могут все желающие до 8 сентября. Вход на выставку свободный.

По словам генерального директора РЖД Олега Белозёрова, высокоскоростные поезда включат в себя восемь или 16 вагонов. В них будут четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Государственная транспортная лизинговая компания подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Поезда будут произведены «Уральскими локомотивами» и переданы в лизинг концессионеру «ВСМ Две столицы», договор лизинга уже подписан, сказано в сообщении в Telegram-канале ГТЛК.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о начале строительства московского участка ВСМ Москва — Петербург. Он отметил, что магистраль свяжет крупнейшие города и экономические центры России и пройдёт по регионам, в которых живут более 40 млн человек, что составляет 27% населения РФ.