Москва, 30 августа, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган стала вошла в число двадцати богатейших женщин России. Об этом сообщает журнал Forbes.

spbgasu.ru Людмила Коган

По их данным, свои акции она унаследовала от мужа Владимира Когана, который умер в 2019 году. Людмила Коган заняла седьмое место в рейтинге самых богатых россиянок. Её состояние оценили в $1 млрд. В июне Коган получила от организации дивиденды на сумму 7 млрд рублей. Помимо этого, женщина является владелицей крупной лизинговой компании «Интерлизинг», а также владеет долей в фирмах из инвестиционно-строительной группы «БФА-Девелопмент».

Первое место в рейтинге по версии журнала заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние составляет $5,5 млрд. На втором месте расположилась акционер компании «Фосагро» Татьяна Литвиненко ($2,45 млрд), на третьем — дочь партнёра Алишера Усманова Варвара Скоч ($2,2 млрд).

Владимир Коган (1963–2019) являлся крупным акционером и председателем наблюдательного совета банка «Уралсиб». Он также был бывшим совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга и вёл активную государственную деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент «Лукойла» и совладелец нефтяной компании Вагит Алекперовснова возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу за 2023 год.

Ранее Юсуф Алекперов, сын Вагита Алекперова, возглавил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. Состояние наследника журнал оценил в $20,5 млрд. На втором месте оказались дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд), на третьем — двое детей Леонида Михельсона ($10,8 млрд).