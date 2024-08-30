Москва, 30 августа, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала контракт на строительство и поставку 41 высокоскоростного поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, сообщила 30 августа пресс-служба ГТЛК.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Поезда будут произведены «Уральскими локомотивами» и переданы в лизинг концессионеру «ВСМ Две столицы», договор лизинга уже подписан, сказано в сообщении в Telegram-канале ГТЛК.

«Полностью серия из 41 поезда должна быть завершена в 2030 году. Поезда будут переданы в лизинг на 20 лет», — отметила пресс-служба.

Ранее РЖД и «Уральские локомотивы» подписали договор на разработку и изготовление двух головных высокоскоростных электропоездов, ГТЛК выступит техническим консультантом, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Реализация проекта позволит достигнуть принципиально нового уровня технологий и транспортных услуг, обеспечит население современными рабочими местами и даст гражданам и регионам новые возможности, отметил глава государства.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о начале строительства московского участка ВСМ Москва — Петербург. Он отметил, что магистраль свяжет крупнейшие города и экономические центры России и пройдёт по регионам, в которых живут более 40 млн человек, что составляет 27% населения РФ.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано 5 июля. Путь из Москвы в Петербург займёт 2 часа 15 минут, вдвое меньше, чем на «Сапсане». На маршруте планируется 16 остановок. С запуском ВСМ общий пассажиропоток между Москвой и Петербургом может к 2030 году вырасти в 3,2 раза, до 32 млн человек в год, заявлял Собянин. Запустить движение реально к 2029 году, отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин.

В Москве планируется разместить четыре остановочных пункта ВСМ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Пункты появятся на Ленинградском вокзале, а также на вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Поезда по ВСМ будут ходить с интервалом в 15 минут, отмечал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.