Москва, 30 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Требование Польши о проведении эксгумации жертв Волынской резни для вступления Украины в Евросоюз является лишь поводом для обсуждения европейского будущего Украины. Такое мнение 30 августа корреспонденту ИА Регнум высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Иван Шилов ИА Регнум

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что эксгумация жертв Волынской резни является обязательным условием будущего вступления Украины в Европейский союз.

Офицеров-Бельский отметил, что ранее для вступления Украины в Евросоюз требовалось выполнение ряда условий, таких как обеспечение демократии в стране, достижение определённого экономического уровня, вступление в НАТО, борьба с коррупцией и другие.

«Когда поляки называют условие для вступления Украины в Евросоюз, у украинцев появляется ощущение, что это реально, поскольку такое условие не кажется сложным для выполнения. Однако на самом деле это лишь хитрый ход и предлог для того, чтобы снова поговорить о европейском будущем Украины», — отметил политолог.

Он считает, что, обнадёживая украинцев возможностью вступления в ЕС, их лишь убеждают в том, что они могут стать членами Евросоюза, хотя на самом деле это не так. Если у них отобрать эту надежду, они перестанут воевать, уверен эксперт.

Офицеров-Бельский предположил, что Запад намерен сдать России разрушенную Украину, чтобы РФ вкладывала свои ресурсы для восстановления страны, которую грабили на протяжении 30 лет. Это будет проблемой на целое поколение, на следующие 20 лет, подчеркнул он.

«Запад хочет, чтобы России вкладывала свои ресурсы в страну, жители которой ненавидят русских. Это будет сильной обузой для России. Украинцы с удовольствием бы согласились с требованием поляков, но глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что Украину не только не примут в ЕС, но скоро самой Украины не будет», — добавил историк.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал 11 июля днём памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами против поляков на Волыни в 1943 году. Занимавший на тот момент пост президента Украины Пётр Порошенко выразил в ответ «сожаление» и заявил, что польскому и украинскому народам необходимо вернуться к заповеди «прощаем и просим прощения».

Кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин заявил, что Польша как ближайший союзник Украины, с одной стороны, готова помогать в противостоянии с Россией, но с другой стороны, Варшава даёт понять, что не забывает исторические обиды.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер допустил, что Киев может признать факт участия в Волынской резне, но взять на себя ответственность за геноцид над народом Польши украинские власти никогда не решатся.

Ранее политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Европейский союз постоянно обещает Украине принять её в свой состав, но делается это только для того, чтобы затянуть военный конфликт. По его словам, жители Украины питают огромную иждивенческую надежду, а им постоянно говорят, что осталось сделать всего один шаг и потерпеть совсем чуть-чуть. Он подчеркнул, что, пока конфликт продолжается, Украину в ЕС не примут. Тем более что это был бы смертный приговор самому Евросоюзу.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. В частности, от Киева требуют реформ политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.