Москва, 30 августа, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Российские войска освободили Новожеланное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим российские военные освободили населённый пункт Синьковка в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Минобороны доложило об освобождении сёл Николаевка в ДНР и Стельмаховка в ЛНР.

Ранее российские военные освободили населённый пункт Камышевка в ДНР.

30 августа министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским частям, освободившим в ходе специальной военной операции Стельмаховку и Николаевку.

За период с 17 по 23 августа российские военные освободили пять населённых пунктов в ДНР: Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое.

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, которая расположена около Красноармейска, трещит по швам. Силовики отметили, что бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.

Ранее воюющий в рядах ВСУ украинский журналист Станислав Асеев заявил, что южная группировка украинских войск может быть полностью уничтожена на фоне продвижения ВС России.