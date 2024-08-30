Москва, 30 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Новая площадка Киностудии имени Горького на юго-востоке Москвы станет одной из самых крупнейших в России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Казалось бы, ну производственная площадка, бывшая промзона, но вы видите, как она быстро преображается», — сказал глава города во время церемонии вручения городских наград деятелям российской киноиндустрии.

Сейчас на Рязанском проспекте функционирует площадка с четырьмя огромными павильонами, где размешены залы с экранами дополнительной реальности. Также на ней находится крупнейший в Европе Центр костюма, обеспечивающий реквизитом большую часть всех проектов в стране.

Мэр столицы отметил, что под креативные индустрии отдано около 20 тыс. квартирных метро территории, в основном — для индустрии кино. В связи с этим в ближайшие годы объём киностудий увеличится минимум в два раза.

По словам Собянина, в настоящее время столица является центральной российской площадкой для киносъёмок. Московские компании снимают в городе порядка 80% отечественного кино. Ещё несколько лет назад объём российского кино в прокате составлял 23%, сегодня эта цифра увеличилась почти до 75%.

Площадка Киностудии имени Горького на Рязанском проспекте была создана за счёт реорганизации территории бывшего Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения. На ней российские фильмы будут проходить полный цикл производства: от написания сценария до выпуска готового продукта, заключил мэр Москвы.