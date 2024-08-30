Брюссель, 30 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Министры обороны 27 стран Евросоюза не договорились о совместной отмене ограничений на удары оружием Запада по России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран в Брюсселе.

Wiktor Dabkowski

«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие», — рассказал он.

По его словам, стратегическая дискуссия состоялась на уровне ЕС, однако министры решили, что вопрос остается в компетенции национальных властей.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз на встрече глав МИД стран — членов ЕС не достиг соглашения об отмене ограничений на удары оружием Запада по России.

29 августа Боррель заявлял, что призовёт страны ЕС снять все ограничения. Перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза он сказал, что поставляемое Западом Киеву оборудование должно использоваться для ударов по местам, откуда Россия наносит удары Украине.

Ранее во время беседы с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что призыв Борреля к полному снятию ограничений на удары ВСУ по территории России является призывом к эскалации конфликта и развязыванию ядерной войны.