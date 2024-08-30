Москва, 30 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект об упрощении получения российского гражданства бывшими россиянами и иностранцами. Соответствующий документ размещён в думской базе данных.

Ольга Зенькович ИА REGNUM

Направленная инициатива предлагает дополнить закон «О гражданстве Российской Федерации» новыми пунктами. Согласно документу, бывшие граждане РФ, отказавшиеся от российского гражданства, и иностранцы могут подать заявление об обратном приёме в него в любые заграничные учреждения.

«Принятие законопроекта позволит облегчить процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от российского гражданства по собственному заявлению», — говорится в документе.

При этом в законопроекте уточняется, что заявители будут обязаны постоянно проживать в стране в течение пяти лет со дня принятия решения о выдаче вида на жительство.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили внести в Государственную думу законопроект, в котором предлагают лишать мигрантов гражданства РФ за сексуальное насилие.

Помимо этого, законопроект также предусматривает введение лишения гражданства РФ за посягательство на жизнь и применение насилия против представителей власти.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Государственной думы на следующей неделе внесут на рассмотрение инициативу о выдворении из страны всех мигрантов с судимостью.