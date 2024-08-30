Москва, 30 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Апробация новых учебников по истории для 5–9-х классов начнётся в сентябре этого года, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной презентации новых учебников.

ТАСС/Владимир Гердо

«У нас с сентября будет апробация в школах учебника, причем в разных регионах. По итогам апробации будут внесены уточнения при необходимости. Мы их все обобщим, ещё раз проведём обсуждение с педагогическим научным, экспертным сообществом. И планируем в декабре включить государственные учебники в федеральный перечень, чтобы регионы и школы могли их закупить», — сказал министр.

По словам Кравцова, с обучать школьников по новым учебников планируют с 1 сентября 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года помощник президента Владимир Мединский рассказал о начале работы над созданием единых учебников истории для учащихся средних классов. Помощник главы государства уточнил, что в них будут полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Кроме того, были подготовлены четыре тома доработанного объединённого учебника истории для 10-го и 11-го классов.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения, которые определили принципы и механизмы реализации государственной политики в этой сфере. В ней предполагается создание единой методики преподавания истории, начиная с дошкольного уровня, и координация усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия.