Варшава, 30 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Киев должен урегулировать вопросы, связанные с Волынской резнёй, чтобы Польша согласилась на вступление Украины в Европейский союз, заявил журналистам 30 августа польский премьер-министр Дональд Туск.

Жертвы Волынской резни. 1943

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит одобрение Варшавы на присоединение к ЕС, пока не позволит эксгумировать останки жертв Волынской резни. Премьер поддержал позицию военного министра.

«Украина должна будет так или иначе пойти навстречу польским ожиданиям. Это необходимые элементы для того, чтобы хорошо организовать польско-украинские отношения», — приводит слова Туска газета Rzeczpospolita.

Он добавил, что Украина не войдёт в «европейскую семью», пока не будет уважать культурно-политические стандарты этого сообщества. Польский премьер также дал негативную оценку недавним высказываниям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который призвал польскую сторону тоже чтить память украинцев, чтобы получить разрешение на эксгумацию.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа в ходе выступления в польском Ольштыне Кулеба пообещал, что Украина не будет препятствовать в проведении эксгумации жертв Волынской резни, если Польша будет «также чтить украинцев». Он намекнул на снос памятника «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше, а также предложил «оставить историкам» вопросы многолетней давности.

После таких заявлений депутат польского парламента Януш Ковальский призвал объявить главу украинского МИД персоной нон грата.

Мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на Волыни украинские власти ввели в 2017 году в ответ на демонтаж памятника УПА в польских Грушовичах.