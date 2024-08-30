Москва, 30 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Фашистские и экстремистские настроения свойственны экс-футболисту московского «Локомотива» и сборной Украины Александру Алиеву, заявил бывший президент клуба Николай Наумов.

Илья Хохлов Александр Алиев

Он напомнил, что «Локомотив» восстановил Алиеву российское гражданство, поскольку он родился в Хабаровске.

«Его новое заявление? Я этому не удивляюсь. Жестокость у него в характере всегда была, и на поле, и в быту. Его жена жаловалась, что он к ней плохо относился. Ничего удивительного в этом нет. У него фашизм и экстремизм внутри сидит», — цитирует его «Газета.Ru».

Как передавало ИА Регнум, ранее Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области. Жителей региона он назвал «нечистью».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него, экс-игрок «Локомотива» подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию или пропаганде терроризма.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске, жил в Курске и Москве, позднее стал игроком киевского «Динамо» и принял украинское гражданство. Экс-футболист рассказывал, что прекратил общение с собственным отцом, поскольку тот поддерживает проведение СВО. Также Алиев говорил, что с удовольствием убивал бы русских.