Вашингтон, 30 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. США в скором времени может ожидать банкротство, заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск.

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«При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию», — написал он на странице в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. В январе он превысил отметку в $34 трлн. По прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что достижение госдолгом страны критической отметки в $35 трлн делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, властям США нужно предпринимать какие-то действия.

Ранее Маск заявлял, что американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в частности, ограничит цены на продукты питания.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. Он уточнил, что правление президента США Джо Байдена привело к тому, что государственный долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей.