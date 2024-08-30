Москва, 30 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов предложил ввести лизинг жилья как альтернативу льготной ипотеке.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это государственно-частное партнёрство, условный лизинг жилья: когда вы получаете квартиру в аренду на тридцать лет и спокойно можете её покупать», — сказал Пахомов в эфире телеканала «Дума ТВ».

Депутат добавил, что государство или регион в таком случае может вводить отраслевую поддержку, субсидируя часть аренды. Так у россиян появляется возможность постепенно выкупать готовую квартиру, выплачивая ежемесячно фиксированную арендную плату.

Ранее ИА Регнум передавало, что «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

Кроме того, заёмщик может оформить кредит на более крупную сумму — до 30 млн рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. В этом случае будет действовать рыночная процентная ставка в той части кредита, которая превысила установленный лимит.

По данным Минфина, первоначальный взнос по программе — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит. Семьи, в которых есть ребёнок-инвалид, могут взять «Семейную ипотеку» вне зависимости от его возраста.

Семьи с двумя детьми, проживающие в малых городах или в регионах с низким объёмом строительства, также могут воспользоваться программой.